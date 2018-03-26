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أخبار البلد

مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:19 م
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
رامي المهدي
شهدت منطقة المرج مسيرة بالدراجات البخارية والسيارات الملاكي و الاتوبيسات تزامنا مع انتخابات الرئاسة حيث أشعل قائدو السيارات الأغاني الوطنية أثناء مرورها بالطريق.

ورفع السائقون صورا للمرشح الانتخابي عبد الفتاح السيسي وتشغيل اغنية" تسلم الايادي " واغانية الجيش الوطنيه" قالوا ايه علينا دول.

كما يواصل عدد من المواطنين التوافد علي مقار اللجان المختلفة بمنطقة المرج تزامنا مع اولي ايام غملية التصويت الانتخابي بين عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي وبين مصطفى موسي.
مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور
مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور
مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور
مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور
مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور
مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور

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