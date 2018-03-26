رئيس جمعية شباب الأعمال يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسية غدا بالإسكندرية

يدلي عمرو السجيني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بصوته الانتخابي غدا، الثلاثاء، بالإسكندرية بمدرسة عبد الله نديم بشارع مصطفى كامل، في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية والتي بدأت اليوم، الاثنين، وتستمر لمدة 3 أيام وتنتهي يوم 28 مارس الجاري.



وفتحت لجان الاقتراع باب التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، على أن تنتهي في التاسعة مساءً، وذلك على مستوى أنحاء الجمهورية، فيما يخوض الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة"، والمهندس موسى مصطفى موسى، رمز "الطائرة".



ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى يوم الأربعاء 28 مارس الجاري، على أن تُعلن النتائج فى 2 أبريل المقبل.

