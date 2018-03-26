ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس جمعية شباب الأعمال يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسية غدا بالإسكندرية

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:16 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
يدلي عمرو السجيني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بصوته الانتخابي غدا، الثلاثاء، بالإسكندرية بمدرسة عبد الله نديم بشارع مصطفى كامل، في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية والتي بدأت اليوم، الاثنين، وتستمر لمدة 3 أيام وتنتهي يوم 28 مارس الجاري.

وفتحت لجان الاقتراع باب التصويت بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، على أن تنتهي في التاسعة مساءً، وذلك على مستوى أنحاء الجمهورية، فيما يخوض الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة"، والمهندس موسى مصطفى موسى، رمز "الطائرة".

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى يوم الأربعاء 28 مارس الجاري، على أن تُعلن النتائج فى 2 أبريل المقبل.

موضوعات متعلقة

«الساعات الأولى من الماراثون الانتخابي»..الأنبا سوريال أول مصري يدلى بصوته ..وإقبال كبير على صناديق الاقتراع .. السفراء يشيدون بوعى المصريين و تقديرهم لأهمية المشاركة

وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدائرة المعادي

وزير الكهرباء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأورمان بالعجوزة

إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور

رئيس الوزراء يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. فيديو وصور

رئيس غرفة الحرف اليدوية يدلي بصوته في الانتخابات غدًا بالمنوفية

ترشيحاتنا

سعفان لـ «إكرامى»: «وراك جيش يدافع عنك.. وعواد مظلوم»

سيدات الأهلي يبحثن عن التتويج بلقب دوري الطائرة على حساب الزمالك

السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

وزيرة الثقافة والفنان مدحت صالح يدليان بصوتيهما بمدرسة القرية السياحية بـ6 أكتوبر

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

أول رد قطري على قصف الحوثيين للسعودية

إبراهيم محلب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بحدائق المعادي

وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..فيديو

شاهد..تعليق مرتضى منصور عن الفيديو المسرب لمجدي عبدالغني وميدو وزاهر

شاهد.. شيكابالا لـ"النني": "أنا بابا يالا"

أوروجواي في مهمة قوية أمام ويلز تحت مراقبة مصرية.. اليوم

الإفتاء تُحذر من «فعل» شائع بين الناس بعد الأكل نهى الله عنه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عجوز يبكى أمام لجنته الانتخابية فى المنيا

مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقى.. صور

نهال عنبر تدلي بصوتها في العجوزة..صور

نبيلة عبيد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..صور

فيديو

«صدى البلد» داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية: انتظام العملية الانتخابية دون شكاوى.. فيديو
«رئيس مجلس النواب» يكشف حقيقة عقوبة الامتناع عن التصويت.. فيديو
سحر نصر: المشاركة الانتخابية ترسل رسالة للعالم أن المصريين كلهم يد واحدة..فيديو
وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..فيديو
"سلطان": إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الإسكندرية "فيديو وصور"

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟