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رياضة

انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال بالقاهرة

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:17 م
البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال
أ ش أ
انطلقت اليوم الاثنين أولى منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وستقام اليوم منافسات الرجال والسيدات، وتقسم منافسات السيدات إلى وزن 44 كجم و48 كجم و53 كجم، أما منافسات الرجال فتقام في وزن 50 كجم و56 كجم بالإضافة إلى وزن 62 كجم.

ويشارك اليوم من منتخب مصر للسيدات منال محمد وملك عصام في وزن 44 كجم ورضوى علاء الدين في وزن 48 كجم أما في وزن 53 كجم تشارك اللاعبتان أمل محمد توفيق وأسماء رمضان.

ومن منتخب مصر للرجال سيشارك عبد الرحمن علي في وزن 50 كجم وحسام محمد صلاح وسلامة عاشور في وزن 56 كجم، كما يشارك اللاعبان عوني أحمد وأحمد عبد الغني في وزن 62 كجم .

يذكر أن مصر تنظم البطولة الأفريقية للناشئين والشباب خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس الجاري بستاد القاهرة الدولي، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018 .

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