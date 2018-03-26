رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة لبحث عدد من ملفات الوزارة

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء منذ قليل بمقر المجلس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالصناعة ومتابعة خطة تطوير المصانع.



كما يلتقي إسماعيل وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الخطة الاستثمارية للدولة والاصلاح الإداري.



وكان قد أدلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصوته صباح اليوم، في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.