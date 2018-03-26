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أخبار البلد

مارجريت عازر: الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري..صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:21 م
النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر وسط الناخبين
مايكل رزق و مايكل حنا
حرصت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، على التواجد وسط الناخبين بلجان مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية: اليوم الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري، والثقة في قياداته السياسية.

واحتشد العشرات من الناخبات امام المدرسة، ودخلن في وصلات من الرقص والهتاف على الأغاني الوطنية.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

مارجريت عازر: الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري..صور
مارجريت عازر: الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري..صور
مارجريت عازر: الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري..صور
مارجريت عازر: الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري..صور
مارجريت عازر: الإقبال على التصويت بالانتخابات يعكس وعي الشعب المصري..صور

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