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محافظات

الزغاريد تتعالى أمام لجان الإسماعيلية.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:25 م
صدى البلد
سعيد فراج

عمت الفرحة قلوب الكثير من ناخبي الشارع الإسماعيلاوي الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، لاسيما السيدات، اللاتي حرصن على التعبير عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة.

وقام النساء والشيوخ بتشكيل مسيرة حب وطنية أمام اللجان رافعين الأعلام ومرددين الأغاني الوطنية، في ظل تعالي الزغاريد من سيدات كثيرات، في ظل تأمين رمكثف من رجال الجيش والشرطة.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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