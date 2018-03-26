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أخبار البلد

التعليم تصدر بيانا رسميا بشأن أزمة "ضم المدة" الخاصة بالمعلمين

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:22 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المذكرة القانونية المعروضة عليه من السيد المستشار القانونى للوزارة علاء حسين، بشأن ضم مدة الخبرة العملية السابقة التى تم قضاؤها بوظيفة معلم بنظام المكافأة الشاملة ، والتى قد سبق وطالب بإضافتها جموع المعلمين عبر السنوات الماضية وتم رفع العديد من القضايا فى هذا الشأن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أي بيان رسمي لها منذ قليل ، انه حرصًا الوزير على صالح المعلمين ، فتم بحث ذلك الملف من خلال لجنة بحث مشاكل المعلمين ، والتى شكلها الوزير برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، والتى أتاحت رابط خاص لتلقى طلبات ضم المدة السابقة.

وقالت الوزارة لقد تم حصر عدد ٢٦٠ ألف حالة ، وانتهى الرأى القانونى الذى اعتمده الوزير إلى الاعتداد بمدة الخبرة العملية السابقة التى يتم قضاؤها بوظيفة معلم بنظام المكافأة الشاملة قبل التعيين على وظيفة دائمة ، والتى تم قضاؤها فى ظل سريان قانون نظام العاملين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ .

وسوف تبدأ الوزارة بداية من الأسبوع القادم بوضع الضوابط التنفيذية للمديريات التعليمية لبدء تطبيق ذلك القرار الوزارى.

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