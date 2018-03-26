مساعد وزير الأثار: المشاركة في الإنتخابات مهمة لإستقرار الوطن وتدعيم الديمقراطية

أدلى الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، اليوم الإثنين، بصوته في الإنتخابات الرئاسية، وذلك في مدرسة أحمد ماهر بشارع مصر والسودان بحدائق القبة.



وقال أمين في تصريحات خاصة لصدي البلد: "المشاركة ضرورية لكل مواطن حر يحب وطنه ويريد الاستقرار لبلده، وذلك فى نموذج انتخابي تدعيما الديمقراطية، وهو شيء أساسي وجوهري في حياة الشعوب".



وأضاف: "كل ذلك سيؤدى فى النهاية الى استقرار البلاد وتقدمها ومزيد من الاستثمارات، مما سيرفع مستوى الاقتصاد".