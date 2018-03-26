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ثقافة

مساعد وزير الأثار: المشاركة في الإنتخابات مهمة لإستقرار الوطن وتدعيم الديمقراطية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:30 م
د.مصطفي أمين مساعد
د.مصطفي أمين مساعد وزير الأثار
علاء المنياوي
أدلى الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، اليوم الإثنين، بصوته في الإنتخابات الرئاسية، وذلك في مدرسة أحمد ماهر بشارع مصر والسودان بحدائق القبة.

وقال أمين في تصريحات خاصة لصدي البلد: "المشاركة ضرورية لكل مواطن حر يحب وطنه ويريد الاستقرار لبلده، وذلك فى نموذج انتخابي تدعيما الديمقراطية، وهو شيء أساسي وجوهري في حياة الشعوب".

وأضاف: "كل ذلك سيؤدى فى النهاية الى استقرار البلاد وتقدمها ومزيد من الاستثمارات، مما سيرفع مستوى الاقتصاد".

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