ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

احتفالات أمام اللجان الانتخابية وهتافات "تحيا مصر" تشعل حماس المواطنين

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:30 م
الإنتخابات 2018
الإنتخابات 2018
آية التيجي- عدسة/ كريم ناصر
حضر مجموعة من الناخبين بسيارات تحمل مكبر الصوت، وقاموا بتشغيل اغان وطنية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن مدى حبهم لبلدهم، وهو ما أثار حماس الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من  اليوم الإثنين إلى الأربعاء المقبل، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ترشيحاتنا

شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية

شاهد.. متاجر مدينة ليفربول تعلق صور «محمد صلاح»

عرض تركي لمهاجم الزمالك مقابل 150 ألف دولار

عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة بدر بالدقي

«قطان»: "ستبقى مصر في قلبي وعقلي إلى آخر العمر"

أبناء قرية "الشيخ الشاذلى" بالبحر الأحمر يشاركون فى الانتخابات.. والنساء يتقدمن التصويت

القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة يتفقد اللجان الانتخابية وسط هتافات «تسقط أمريكا» ..فيديو

وفاة الكاتب الصحفي لويس جريس عن عمر يناهز 90 عاما

زحام شديد أمام الجامعة العمالية بمدنية نصر بعد استئناف التصويت

مباراة الفجيرة على قناتي الأهلي وأبو ظبي

6 طرق منزلية لإزالة حبر الانتخابات من اليد

احترس.. 6 أسباب تمنعك من خسارة الوزن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية

تزامنا مع الانتخابات.. الباعة "يقلبون رزقهم" أمام اللجان..ارتفاع سعر الأعلام للضعف.. والتجار: سوقنا وعايزين نكسب.. صور

أبناء قرية "الشيخ الشاذلى" بالبحر الأحمر يشاركون فى الانتخابات.. والنساء يتقدمن التصويت

شاهد.. وزير الداخلية يتابع خطة تأمين انتخابات الرئاسة بالمحافظات من غرفة العمليات

وفاء عامر تحث الناخبين على تشجيع عائلاتهم للمشاركة في الانتخابات.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو
صلاح عبد الله للمصريين: «متسألوش في ولاد اللذينة.. فرحتكم نار بتاكل قلبهم».. فيديو
الشريف: الهيئة نجحت في تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.. فيديو
احتفالات أمام اللجان الانتخابية وهتافات "تحيا مصر" تشعل حماس المواطنين
عزت العلايلي: مشهد الانتخابات «مفرح للغاية».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟