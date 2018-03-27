ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الدور الايجابي للشباب نحو مستقبل افضل ... ندوة بصيدلة طنطا

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:42 ص
ندوة بصيدلة طنطا
ندوة بصيدلة طنطا
محمد عبد الخالق
أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا علي أهمية الدور الذي يجب أن يدركه الشباب في صياغة مستقبلهم، وإشراكهم في برامج التنمية والتطوير لاستيعاب تطلعاتهم ، واعدادهم الإعداد السليم لأداء واجباتهم تجاه وطنهم بشكل مسئول، يمكنّهم من وضع أسس وملامح ذلك المستقبل، جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها كلية الصيدلة بجامعة طنطا اليوم الاثنين بعنوان ( الدور الايجابي للشباب نحو مستقبل افضل ) برعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة والدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة.

ومن جانبها صرحت الدكتورة نهلة العشماوي ان الكلية تبني هذا النوع من الندوات التي تهدف الي مشاركة الشباب في تحقيق اهدافهم وتوضيح الدور الايجابي لهم في صناعة مستقبلهم بما يعود بالنفع عليهم وعلي مصرنا الحبيبة.

حضر الندوة عدد كبير من طلبة وطالبات الكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ترشيحاتنا

الأهلي يقرر الاستغناء عن باكا لأسباب فنية

السعودية توجه صفعة قوية للحوثيين في مجلس الأمن

«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو

أيسلندا تعلن مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا 2018

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

أقارب الشهيد المصري ضحية صاروخ الحوثي : لهذا السبب لم ننقذه

أمين الفتوى: ارتداء النقاب مكروه في «هذه الحالة» .. فيديو

شاهد.. ايناس نور وبناتها يدلين بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية

بعد تكفير وجدي غنيم للمشاركين في الانتخابات.. الإفتاء: يروج الأكاذيب ويدلس في الدين.. و«المرصد»: الإدلاء بالصوت خطوة في القضاء على الإرهاب

روسيا تتوعد الدول المشاركة في حملة طرد دبلوماسييها بسبب "أزمة الجاسوس" .. وأستراليا وأيسلندا تنضمان للتحالف الغربي ضد موسكو

حارس الأهلي السابق: عبد الله السعيد ليس من أبناء القلعة الحمراء

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل وديا مع نظيره السعودي "1 - 1"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان
الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو
حضري كبدة كباب حلة بشكل جديد
«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو
لميس الحديدي تبكي على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟