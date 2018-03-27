الدور الايجابي للشباب نحو مستقبل افضل ... ندوة بصيدلة طنطا

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا علي أهمية الدور الذي يجب أن يدركه الشباب في صياغة مستقبلهم، وإشراكهم في برامج التنمية والتطوير لاستيعاب تطلعاتهم ، واعدادهم الإعداد السليم لأداء واجباتهم تجاه وطنهم بشكل مسئول، يمكنّهم من وضع أسس وملامح ذلك المستقبل، جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها كلية الصيدلة بجامعة طنطا اليوم الاثنين بعنوان ( الدور الايجابي للشباب نحو مستقبل افضل ) برعاية الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة والدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة.



ومن جانبها صرحت الدكتورة نهلة العشماوي ان الكلية تبني هذا النوع من الندوات التي تهدف الي مشاركة الشباب في تحقيق اهدافهم وتوضيح الدور الايجابي لهم في صناعة مستقبلهم بما يعود بالنفع عليهم وعلي مصرنا الحبيبة.



حضر الندوة عدد كبير من طلبة وطالبات الكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

