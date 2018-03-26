الخارجية الأمريكية تدين صواريخ "الحوثيين" وتؤكد دعمها للسعودية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الهجمات الصاروخية التي أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية على مدنا سعودية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخارجية الأمريكية تأكيدها على دعمها للسعودية في الدفاع عن حدودهم، تقول الخارجية الأمريكية: "نؤكد دعمنا لشركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات".



وقد أسقطت الدفاعات الجوية السعودية سبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون أمس الأحد لكن الحطام أودى بحياة رجل في الرياض أصبح أول قتيل في العاصمة خلال الحملة العسكرية التي يشنها تحالف تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاث سنوات.