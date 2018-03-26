ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين صواريخ "الحوثيين" وتؤكد دعمها للسعودية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:27 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الهجمات الصاروخية التي أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية على مدنا سعودية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخارجية الأمريكية تأكيدها على دعمها للسعودية في الدفاع عن حدودهم، تقول الخارجية الأمريكية: "نؤكد دعمنا لشركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات".

وقد أسقطت الدفاعات الجوية السعودية سبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون أمس الأحد لكن الحطام أودى بحياة رجل في الرياض أصبح أول قتيل في العاصمة خلال الحملة العسكرية التي يشنها تحالف تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاث سنوات.

ترشيحاتنا

شاهد.. شيكابالا لـ"النني": "أنا بابا يالا"

الأهلى يتراجع عن ارتداء الزى الجديد فى ودية الفجيرة الإماراتى

حقيقة دخول أغنى رجل في العالم الإسلام..فيديو

سعفان: المنتخب يعتمد على الحضري والشناوي في حراسة المرمى

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2018 بالرقم القومي

السيدة جيهان السادات تدلي بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2018.. فيديو

محافظ الجيزة في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.. صور

«رئيس مجلس النواب» يكشف حقيقة عقوبة الامتناع عن التصويت.. فيديو

ملعقة من بيكربونات الصوديوم على الشامبو تحقق 5 نتائج مذهلة للشعر

6 طرق منزلية لإزالة حبر الانتخابات من اليد

شاهد.. ناخب وأسرته يستقلون عربة كارو للإدلاء بأصواتهم في لجنة بالهرم

شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلام مصر ترفرف أمام اللجان الانتخابية في أسوان «صور»

الآلاف يدلون بأصواتهم فى لجان العاصمة الإدارية.. صور

مسيرة بالطفطف أمام لجان انتخابات الإسماعيلية «صور»

كبار العائلات يتقدمون وفود المواطنين للانتخابات الرئاسية بأسوان..فيديو وصور

محافظ الجيزة في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.. صور

فيديو

رئيس «الوطنية للانتخابات» يدعو المصريين للتوجه لصناديق الاقتراع.. فيديو
الزغاريد تتعالى أمام لجان الإسماعيلية.. فيديو
مدير أمن الجيزة لـ«صدى البلد»: اللجان الانتخابية مؤمنة بالكامل.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور وفيديو
محافظ الاقصر يتفقد اللجان الإنتخابية. .فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟