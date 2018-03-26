الأم المثالية تدلي بصوتها في بني سويف.. وتطالب المواطنين بالمشاركة «فيديو وصور»

أدلت نعيمة أحمد طه سليمان، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، صوتها في الإنتخابات الرئاسية الحالية أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد أنور السادات، وحثت المواطنين على النزول والمشاركة بأصواتهم كحق وواجب وطني.



وقالت الأم المثالية : إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي إنسان في منتهى الأخلاق والذوق، عمري ما قابلت زيه أبدا، ومش هنلاقي زيه ابدا، أنا شفت الدموع في عينيه، وبكى وهو بيكرمنا وانا مردتش ابكي علشان مزودش بكاءه وأصعب الموقف عليه".



وأضافت الأم المثالية "أقسم بالله أنا لو رحت لموظف صغير في أي مصلحة ما هيقابلني المقابلة اللي قابلني بيها الرئيس وهيقولي معنديش وقت لكن سيادة الريس بنفسه مقلش كدة في لقائي معاه"، موجهة سؤال "انتو عايزين ايه اكتر من كدة، وأنا بقول للعالم بزيادة الرئيس بيحب الناس وبيخاف عليهم وبيخاف على إحساسهم".



كانت السيدة نعيمة قد توجهت الي اللجان منذ صباح اليوم وأصطحبت معها مجموعة كبيرة من السيدات وطالبات الجامعات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية .

