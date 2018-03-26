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محافظات

أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:23 م
الإنتخابات 2018
الإنتخابات 2018
جمالات الدمنهورى
أدى تلاميذ مدارس ادارة ايتاى البارود التعليمية أغاني "بشرة خير، تسلم الايادى، قالوا إيه"، امام اللجان الانتخابية بمدارس بمدينة ايتاى البارود لحث المارة والمواطنين على النزول للمشاركة فى عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية وحمل التلاميذ أعلام مصر واتشحوا بها .

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويدلي 3 ملايين و711 ألفا و694 ناخبًا وناخبة بمحافظة البحيرة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس عليها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، أمام 885 لجنة موزعة على 716 مركزًا انتخابيًا.
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور
أغانى وطنية أمام اللجان الانتخابية بالبحيرة لحث المواطنين على المشاركة.. فيديو وصور

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