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أخبار البلد

أفراد الشرطة يساعدون سيدة مسنة أثناء إدلائها بصوتها

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:31 م
الإنتخابات 2018
الإنتخابات 2018
ريهام قدري ومريم صليب وعز حسين
رصد "صدى البلد" قيام أحد أفراد الشرطة المسئولين عن تأمين العملية الانتخابية في لجنة فنون جميلة بالزمالك، بمساعدة سيدة مسنة للجلوس على كرسى متحرك لمساعدتها للإدلاء بصوتها في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من اليوم الإثنين إلى الأربعاء المقبل، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

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