مدير أمن الجيزة لـ«صدى البلد»: اللجان الانتخابية مؤمنة بالكامل.. فيديو وصور

تفقد اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، مقر اللجان الانتخابية بالمحافظة، لمتابعة العملية الانتخابية والاطمئنان على الحالة الأمنية بمحيط اللجان.



وطمأن اللواء عصام سعد الناخبين، وتواجد بينهم، واستمع لشكواهم وأرائهم في العملية الانتخابية، واستقبله المواطنين بالزغاريد والأغاني الوطنية أمام لجنة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بشارع التحرير بالدقي.



وقال مدير أمن الجيزة في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن المواطنين يدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا أن هناك مشاركة كبيرة من جانب المصريين ويرجع الفضل لقدرتهم لفهم واستيعاب حجم المخاطر التي تحاك بالبلاد.



ولفت الى أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل والعملية الانتخابية تجرى بكل سهولة ويسر دون أي مشاكل.



وأضاف أن المشاركة جيدة جدا وإقبال المصريين كبير، قائلا: "مصر غالية علينا كلنا ولازم نقف جنبها ونساندها، لأن المشاركة تدعم الاستقرار وتدفع عجلة التنمية".



وانطلقت الانتخابات الرئاسية صباح اليوم وتستمر 3 أيام يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.