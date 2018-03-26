ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مدير أمن الجيزة لـ«صدى البلد»: اللجان الانتخابية مؤمنة بالكامل.. فيديو وصور

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:23 م
صدى البلد
ماجدة بدوي
تفقد اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، مقر اللجان الانتخابية بالمحافظة، لمتابعة العملية الانتخابية والاطمئنان على الحالة الأمنية بمحيط اللجان.

وطمأن اللواء عصام سعد الناخبين، وتواجد بينهم، واستمع لشكواهم وأرائهم في العملية الانتخابية، واستقبله المواطنين بالزغاريد والأغاني الوطنية أمام لجنة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية بشارع التحرير بالدقي.

وقال مدير أمن الجيزة في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن المواطنين يدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا أن هناك مشاركة كبيرة من جانب المصريين ويرجع الفضل لقدرتهم لفهم واستيعاب حجم المخاطر التي تحاك بالبلاد.

ولفت الى أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل والعملية الانتخابية تجرى بكل سهولة ويسر دون أي مشاكل.

وأضاف أن المشاركة جيدة جدا وإقبال المصريين كبير، قائلا: "مصر غالية علينا كلنا ولازم نقف جنبها ونساندها، لأن المشاركة تدعم الاستقرار وتدفع عجلة التنمية".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية صباح اليوم وتستمر 3 أيام يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ترشيحاتنا

الإفتاء تُحذر من «فعل» شائع بين الناس بعد الأكل نهى الله عنه

قرينة الرئيس السيسى تصافح أعضاء اللجنة الانتخابية عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات

شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. السيسى يتابع سير العملية الانتخابية من داخل غرفة عمليات حملته

عرض تركي لمهاجم الزمالك مقابل 150 ألف دولار

موسى مصطفى موسى: أغلب الشعب يحب الرئيس السيسي ولا يعلم بوجودي

ملعقة من بيكربونات الصوديوم على الشامبو تحقق 5 نتائج مذهلة للشعر

السيدة جيهان السادات تدلي بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2018.. فيديو

سماح أنور تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. حكيم يدلي بصوته على أنغام «أبو الرجولة» وسط رقص الناخبين

«رئيس مجلس النواب» يكشف حقيقة عقوبة الامتناع عن التصويت.. فيديو

شاهد.. شيكابالا لـ"النني": "أنا بابا يالا"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلام مصر ترفرف أمام اللجان الانتخابية في أسوان «صور»

الآلاف يدلون بأصواتهم فى لجان العاصمة الإدارية.. صور

مسيرة بالطفطف أمام لجان انتخابات الإسماعيلية «صور»

كبار العائلات يتقدمون وفود المواطنين للانتخابات الرئاسية بأسوان..فيديو وصور

محافظ الجيزة في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.. صور

فيديو

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات: الشعب المصري غلب الإرهاب «فيديو»
رئيس «الوطنية للانتخابات» يدعو المصريين للتوجه لصناديق الاقتراع.. فيديو
الزغاريد تتعالى أمام لجان الإسماعيلية.. فيديو
مدير أمن الجيزة لـ«صدى البلد»: اللجان الانتخابية مؤمنة بالكامل.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟