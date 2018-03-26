دول العالم تندد بالقصف الحوثي على مدن السعودية.. مصر تستنكر بأشد العبارات.. الولايات المتحدة تؤكد حق الرياض في الرد.. واليمن يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم

دول العالم تندد بالقصف الحوثي على السعودية

مصر تدين الهجوم بأشد العبارات.. والأزهر يؤكد رفضه التام للهجوم

الولايات المتحدة تشدد على حق السعودية في الرد

أدان العديد من دول العالم القصف الصاروخي الذي تعرضت له السعودية، ليلة أمس، على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية المتواجدة في اليمن، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن مصري وإصابة اثنين آخرين.أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، أن مهاجمة ميليشيا الحوثي للمدن السعودية المكتظة بالسكان بأكثر من صاروخ باليستي، يدل على الطبيعة الإجرامية لهذه العصابة.وشدد بن دغر - في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية - على أن ذلك لم يترك للحكومة الشرعية والتحالف العربي سوى خيار واحد فقط هو النصر على الميليشيات المدعومة من إيران.من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، قيام جماعة الحوثي بإطلاق سبعة صواريخ باليستية تستهدف عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، ومنها العاصمة الرياض، والتي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضها.وأكد البيان وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.في حين استنكر الأزهر الشريف بشدة إطلاق جماعة الحوثي في اليمن، مساء أمس الأحد، عدة صواريخ باليستية باتجاه العاصمة السعودية الرياض، ما أسفر عن مصرع مواطن مصري، مقيم في السعودية، وإصابة آخرين.وأكد الأزهر الشريف، رفضه التام لمثل هذه الهجمات التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.فيما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة، والتي اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي، قائلا إن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.وأكد تعاطف الكويت مع المملكة الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.ومن جانبها أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق عدة صواريخ باليستية من قبل المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية والتي استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومن بينها مدينة الرياض، وأسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين.كما أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، أن الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء فى برقية أرسلها الملك حمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب فيها عن استنكار البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالسعودية، والتى اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي.وأدانت دولة الإمارات واستنكرت الهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع التي نفذتها ميليشيات الحوثي على السعودية، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب السعودية في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.ووفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قالت إن هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية يؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية، داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه الأعمال ضمانا لاستقرار المنطقة.وفي نفس السياق، أشارت الحكومة اليمنية إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ البالستية على الأراضي السعودية، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء، يؤكد إصرارها على النهج العدواني والرفض الصريح للسلام، ويعد تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة.ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، ذكرت الحكومة أن بصمات توقيت إطلاق الصواريخ ومداها والرسالة من ورائها كلها تشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول للميليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.كما نددت الولايات المتحدة بالقصف الحوثي على السعودية، مؤكدة حق الرياض في الرد المناسب على العدوان الحوثي عليها.فيما أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، اليوم الاثنين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية تجاه المملكة العربية السعودية.وقال السلمي - في بيان أصدره اليوم - إن هذا العمل يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا صريحا للقرارات الأممية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي، مطالبا بوقف الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي التي تستهدف المملكة والأراضي المقدسة بصواريخ باليستية إيرانية.وأدانت روسيا الضربات الصاروخية الحوثية، وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: "موسكو تدين بشدة مثل هذه الضربات الصاروخية العشوائية، التي تستهدف المناطق السكنية والمدنيين".ودعت الخارجية الروسية إلى إيقاف الأعمال العدائية، وإلى إطلاق حوار سياسي في اليمين، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين.وقالت الخارجية الروسية: "لابد من وضع حد لمعاناة المدنيين الإنسانية. وندعو أطراف النزاع اليمني للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى رؤية موحدة حول إعادة بناء البلد على أساس الحوار الوطني الواسع والمصالح المتبادلة للقوى السياسية الرئيسية وقرارات المجتمع الدولي".وكان التحالف العربي في اليمن أعلن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، رصدها عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.وأفاد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.