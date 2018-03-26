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فن

شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:22 م
فيفي عبده
فيفي عبده
أحمد البهى - شروق ابراهيم
حرصت الفنانة فيفى عبده على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، داخل إحدى المقار الانتخابية بمنطقة المهندسين.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.
شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

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