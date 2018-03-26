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منوعات

"مرحبًا بالربيع".. أصحاب المحلات في وسط البلد يحولون ممرا إلى منتزه

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:26 م
ممر كوداك في منطقة
ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين
أماني إبراهيم
"مرحبًا بالربيع" لهذا السبب تحول ممر كوداك الشهير في منطقة وسط البلد بالقاهرة إلى نزهة كبيرة ملونة ومزينة بالورود، وأصبح مكانا يشعر من يمر فيه أنه في نزهة.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الصور وظنوا أنها تم التقاطها من معرض الزهور المقام حاليًا في الدقي، واتفقت التعليقات على أن المكان تحول ليصبح أجمل بكثير، وتمنوا أن تصبح كل الشوارع في أحياء مصر بهذا الشكل.

يذكر أن هذه الورود والزينة من المال الشخصي لأصحاب المحلات في هذا الممر، كما أوضحت صفحة "down town cairo" على موقع "فيسبوك".
ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين
ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين
ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين
ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين
ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين ممر كوداك في منطقة وسط البلد في القاهرة بعد التزيين

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