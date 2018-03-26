طاجن بسلة بالشبت على طريقة أميرة شنب

نقدم لكم طريقة عمل طاجن بسلة بالشبت اميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير:

2 كوب بسلة مجمدة

ثوم مفروم

كوب بصل مفروم

ملح وفلفل

زبدة - زيت

كوب طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

لتر عصير طماطم

ملعقة صغيرة سكر



طريقة التحضير:

* يوضع البصل في حلة بها زيت على النار.

* يضاف اليه عصير الطماطم وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة وملعقة السكر وملح وفلفل.

* تترك حتى تغلي.

* تضاف البسلة وشرائح الثوم والشبت المفروم.

* تترك على النار حتى تنضج.

* تقدم ساخنة



