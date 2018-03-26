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طاجن بسلة بالشبت على طريقة أميرة شنب

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:31 م
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل طاجن بسلة بالشبت اميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

المقادير:
2 كوب بسلة مجمدة
ثوم مفروم
كوب بصل مفروم
ملح وفلفل
زبدة - زيت
كوب طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
لتر عصير طماطم
ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير:
* يوضع البصل في حلة بها زيت على النار.
* يضاف اليه عصير الطماطم وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة وملعقة السكر وملح وفلفل.
* تترك حتى تغلي.
* تضاف البسلة وشرائح الثوم والشبت المفروم.
* تترك على النار حتى تنضج.
* تقدم ساخنة

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