نائب حلايب وشلاتين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، ظهر اليوم بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 داخل احدى لحان مدينة شلاتين.



ويبلغ عدد الناخبين فى البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مركزا انتخابيا.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.