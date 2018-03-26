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أخبار البلد

هاشتاجات انتخابات الرئاسة 2018 تتصدر "تويتر"

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:28 م
صدى البلد
جهاد سيد
تصدرت هاشتاجات الانتخابات الرئاسية ترند تويتر اليوم، واحتلت هاشتاجات "#الانتخابات_الرئاسية و#الانتخابات_الرئاسية_2018 و#مصر_تنتخب و#نازلين_نكمل_المشوار" المرتبة الاولى على الموقع.

وتوالت تغريدات رواد الموقع على هذه الهاشتاجات، ونشر بعضهم صورا داخل اللجان الانتخابية معلقين "هنكمل المشوار".

يذكر أن 13 ألفا و706 لجان فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وذلك في أول أيام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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