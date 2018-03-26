محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته الانتخابي ويؤكد ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات



وأكد الزملوط - في تصريحات عقب الإدلاء بصوته - ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم باعتباره استحقاق دستوري يثبت للعالم إرادة المصريين .



وأشار إلى أن عدد المواطنين ممن لهم حق المشاركة في العملية الانتخابية بالمحافظة بلغ 167 ألفا و 8 أصوات موزعين على 23 مقرا انتخابيا في مركز الداخلة، 19 مقرا في مركز الخارجة، 9 مقرات في مركز الفرافرة، 7 مقرات في مركز بلاط و7 مقرات في مركز باريس.

أدلى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم /الإثنين/، بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة اللغات التجريبية في الخارجة .