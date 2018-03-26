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محافظات

محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته الانتخابي ويؤكد ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أدلى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم /الإثنين/، بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة اللغات التجريبية في الخارجة .

وأكد الزملوط - في تصريحات عقب الإدلاء بصوته - ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم باعتباره استحقاق دستوري يثبت للعالم إرادة المصريين .

وأشار إلى أن عدد المواطنين ممن لهم حق المشاركة في العملية الانتخابية بالمحافظة بلغ 167 ألفا و 8 أصوات موزعين على 23 مقرا انتخابيا في مركز الداخلة، 19 مقرا في مركز الخارجة، 9 مقرات في مركز الفرافرة، 7 مقرات في مركز بلاط و7 مقرات في مركز باريس.

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