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أخبار البلد

الجيش يساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في العميلة الانتخابية "صور"

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:28 م
صدى البلد
كتب محمد الزغبى تصوير كريم ناصر
رصدت عدسة صدي البلد قيام القوات المسلحة بتوفير كراسي متحركة لمساعدة المعاقين و كبار السن الأكفاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية وسط إقبال حاشد فى ساعات الذروة رغم ارتفاع درجة الحرارة.

ويتنافس في الانتخابات المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، تتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
الجيش يساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في العميلة الانتخابية "صور"
الجيش يساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في العميلة الانتخابية "صور"
الجيش يساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في العميلة الانتخابية "صور"
الجيش يساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في العميلة الانتخابية "صور"

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