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علماء الإسلام يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. شيخ الأزهر: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي.. وزير الأوقاف: الإقبال الكبير دليل على الوطنية.. والمفتى للشعب: ادعموا أركان الدولة المصرية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:27 م
صدى البلد
محمد شحتة
  • شيخ الأزهر من لجنته الانتخابية: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي
  • مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بالبحيرة
  • رئيس جامعة الأزهر: المشاركة الإيجابية تسهم في بناء الوطن
  • جامعة الأزهر: الأربعاء إجازة للطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية
  • علي جمعة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى 6 أكتوبر
  • وزير الأوقاف يدلى بصوته فى الانتخابات.. ويؤكد: الإقبال دليل على الوطنية

أدلى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، وذلك بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمنطقة مصر الجديدة.

وقال الإمام الأكبر، في تصريح عقب الإدلاء بصوته، إنه على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي ويثبتوا أنهم واعون بكل المشكلات والتحديات التي تحيط بمصر وتريد أن تضرب استقرارها.

وأدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بصوته صباح اليوم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة "بني الدلنجات" التجريبية للغات، بمسقط رأسه في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وأكد المفتي - في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته - أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كل ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية.

وأدلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم بصوته في لجنة الشهيد طيار محمد جمال "مدرسة الروضة الإعدادية بنين" سابقًا بدائرة المنيل بالقاهرة.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته البالغة بالإيجابية الوطنية ومستوى الوعي والنضج والانتماء الوطني الذي تمثل في الحضور الكثيف المبكر أمام اللجان من أجل المشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه نزل مبكرًا ليوافق القول العمل في الحث على الإيجابية، وأنه سعيد كل السعادة ومستبشر خيرًا بمستقبل أفضل لمصر والمصريين، قائلًا: "القادم أفضل، والمستقبل الأفضل قادم بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أرى هذه السعادة في وجوه المصريين وهم يسهمون في بناء بلدهم".

كما وجه التحية والتقدير لرجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على أمن الوطن وحمايته في كل وقت وحين، وقال: "إذا كنا نحن نشارك بجزء يسير من وقتنا، فإنهم يفدون وطننا بدمائهم وأنفسهم".

كما وجه الوزير تحية خالصة للشعب المصري العظيم الكريم الذي يثبت دومًا أنه على مستوى المسئولية، وعلى قدر مواجهة كل التحديات وصنع المعجزات دائمًا.

كما أدلى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بصوته اليوم، الاثنين، فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة مدرسة الإبراهيمية الثانوية بنين بجاردن سيتي بمحافظة القاهرة.

ودعا رئيس جامعة الأزهر، المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا العرس التاريخى الكبير الذى يبعث برسالة إلى الدنيا كلها، مشيرا إلى أن مصر الأزهر ماضية فى طريقها نحو البناء والتنمية وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية تعد إسهاما فى بناء الوطن.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، السماح للموظفين والعمال بالمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بتقسيم قوة العمل بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والإدارات المختلفة على أن تؤدى نصف القوة أصواتها اليوم الموافق 26 مارس ويؤدى النصف الآخر غدا، الثلاثاء 27 مارس.

كما قرر رئيس جامعة الأزهر، السماح للطلاب بالمشاركة في العملية الانتخابية يوم الأربعاء 28 مارس.

وشارك الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فى انتخاب رئيس جديد لجمهورية مصر العربية.

وأدلى المفتى السابق بصوته فى لجنته بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
علماء الإسلام يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. شيخ الأزهر: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي.. وزير الأوقاف: الإقبال الكبير دليل على الوطنية.. والمفتى للشعب: ادعموا أركان الدولة المصرية
علماء الإسلام يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. شيخ الأزهر: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي.. وزير الأوقاف: الإقبال الكبير دليل على الوطنية.. والمفتى للشعب: ادعموا أركان الدولة المصرية
علماء الإسلام يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. شيخ الأزهر: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي.. وزير الأوقاف: الإقبال الكبير دليل على الوطنية.. والمفتى للشعب: ادعموا أركان الدولة المصرية
علماء الإسلام يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. شيخ الأزهر: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي.. وزير الأوقاف: الإقبال الكبير دليل على الوطنية.. والمفتى للشعب: ادعموا أركان الدولة المصرية
علماء الإسلام يشاركون فى انتخابات الرئاسة.. شيخ الأزهر: على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي.. وزير الأوقاف: الإقبال الكبير دليل على الوطنية.. والمفتى للشعب: ادعموا أركان الدولة المصرية

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