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أخبار البلد

وزير الزراعة يدعو فلاحي مصر ومزارعيها إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:21 م
وزير الزراعة الدكتور
وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا
أ ش أ
دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، فلاحي مصر ومزارعيها بشتى أنحاء الجمهورية إلى ضرورة التوجه لمقارهم الانتخابية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا وعلى مدار ثلاثة أيام.

وقال وزير الزراعة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن فلاحي مصر ومزارعيها هم عمود الاقتصاد القومي للبلاد، وعلى دراية كبيرة من العلم والمعرفة بأهمية هذه الانتخابات والمشاركة فيها، للتأكيد على المشهد الديمقراطي، وتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن مصر على الخطى الصحيحة من الحرية والديمقراطية والمشاركة، والأمن والأمان والتنمية.

وأضاف إن المشاركة في هذه الانتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للمصريين، وتنقل صورة مشرفة لمصر أمام العالم، في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن نجاح المشهد الديمقراطي سيؤكد للجميع مدى قوة الدولة المصرية ووعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة الحقيقية في بناء الوطن، والتصدي لأجندات الهدم، التي يروج لها المتربصين بهذا الوطن.

من جانبه، قال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزير الزراعة" إن الدكتور عبد المنعم البنا، حرص على التوجه إلى مقره الانتخابي بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بالهرم، في الساعة الأولى من فتح باب الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية، وقام بمصافحة الناخبين، كما قدم التحية للقائمين على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، والقائمين على عمليات التأمين من رجال الجيش والشرطة".

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