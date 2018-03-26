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اقتصاد

عمال المقاولون العرب يشاركون في الانتخابات الرئاسية ..صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:23 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
حرص العاملون بشركة المقاولون العرب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتوجه العاملون بالمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للانتخابات.

وبلغ عدد العاملين بالشركة فى العاصمة الإدارية أكثر من 3000 عامل شاركوا جميعًا فى الإنتخابات وسط سعادة بالغة للمشاركة وللتسهيلات المقدمة إليهم لتسهيل عملية التصويت خاصة وأن أغلبهم من محافظات مصر المختلفةو لأول مرة يتم السماح لهم بالتصويت فى لجان بجانب مقار عملهم.

ويشارك العاملون بالشركة بمختلف المشروعات فى أنحاء الجمهورية فى التصويت بالمقار الانتخابية المقامة بجانب المشروعات التى يعملون بها.

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