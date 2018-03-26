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أخبار البلد

محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية في بنها وسط مظاهرة شعبية.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:29 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة بنها للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وانتظام اللجان بعد فتحها في المواعيد المحددة وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وسير الانتخابات على أكمل وجه، والتأكد من تنفيذ جميع الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة للإنتخابات الرئاسية 2018.

وأكد عشماوي، خلال تفقده سير العملية الانتخابية، ضرورة خروج العملية الانتخابية، بالشكل الذي يليق بمظهر مصر أمام العالم، قائلا: "أهل القليوبية أقوياء ولن يردعهم شيء للنزول والإدلاء بأصواتهم، وأنه يراهن على سيدات مصر، وان وجود هذا الكم الكبير من سيدات مصر وشبابها داخل لجان الانتخابات يؤكد أن الشعب المصري تفوق على الإرهاب ويتمسك باستمرار مسيرة التنمية".

وأوضح المحافظ، فى بيان له اليوم، الاثنين، أن جميع اللجان تم تسليمها للقضاة، وتم بدء الاقتراع في تمام الساعة 9 صباح اليوم بجميع اللجان، ولا توجد أي معوقات للعملية الانتخابية، مؤكدا أن نسبة التصويت حتى الآن تسير بشكل جيد جدا.

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بجميع وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض، وتستقبل الغرفة جميع البلاغات من المواطنين وأي مخالفات أو شكاوى يتم رصدها خلال فترة الانتخابات للإسراع فى حلها.

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