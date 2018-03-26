جهاز الأمن الفيدرالي في القرم: القوى الأمنية الروسية تجابه مخربين يدربهم حلف "الناتو"



وقال بلاجين، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة"نوفوستي" الروسية: "نحن لا نواجه أجهزة استخبارات غربية فحسب، بل وجماعات مسلحة تدربها دول حلف الناتو وجيراننا في أوكرانيا".



وأضاف: "لقد تم تحديد هوية منفذي الأعمال التخريبية، التي حدثت خريف العام الماضي، في مرافق البنية التحتية لشبه جزيرة القرم من تفجير خطوط أنابيب الغاز وتخريب خطوط الكهرباء".

وأشار إلى المستوى العالي لحماية البنية التحتية لشبه جزيرة القرم من الإجراءات التخريبية.

أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفوستوبول، فيكتور بلاجين، أن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي والقوى الأمنية الروسية الأخرى في شبه جزيرة القرم يواجهون الأجهزة الاستخبارية التابعة لدول حلف شمال الأطلسي والجماعات المسلحة، التي يجري تدريبها على أراضي أوكرانيا المجاورة.