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أخبار البلد

نائب وزير الزراعة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بـ6 أكتوبر

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:23 م
الدكتورة منى محرز،
الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
أدلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بصوتها الانتخابى فى اللجنة الفرعية رقم 5 بمدرسة المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وشددت "محرز" عقب تصويتها فى الانتخابات الرئاسية، على أهمية دور المرأة فى المشاركة فى العملية الانتخابية، والحرص على إدلائها بصوتها كإحدى الأدوات التى تؤكد على الديمقراطية التى تعيشها البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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