قرقاش: مصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن مصير بلاده في المعركة باليمن مرتبط بالرياض، مؤكدا أن هدف بلاده هو أمن المنطقة.



وقال قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنُ عربي متجانس مع محيطه".



تعرضت السعودية لقصف صاروخي من ميليشيات الحوثي على عدد من المدن، أسفر عن مقتل مواطن مصري وإصابة اثنين آخرين.



