ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قرقاش: مصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:28 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
شريف سيد
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن مصير بلاده في المعركة باليمن مرتبط بالرياض، مؤكدا أن هدف بلاده هو أمن المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة؛ لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنُ عربي متجانس مع محيطه".

تعرضت السعودية لقصف صاروخي من ميليشيات الحوثي على عدد من المدن، أسفر عن مقتل مواطن مصري وإصابة اثنين آخرين.

قرقاش: مصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض

ترشيحاتنا

حقيقة دخول أغنى رجل في العالم الإسلام..فيديو

أحمد السقا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

ملعقة من بيكربونات الصوديوم على الشامبو تحقق 5 نتائج مذهلة للشعر

مجهول يعتدي على شاب إماراتي في لندن.. فيديو

عرض تركي لمهاجم الزمالك مقابل 150 ألف دولار

فتحي سرور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية..صور

إقبال متزايد على الانتخابات الرئاسية بمدينة الشهيد "المنسى" بالشرقية.. صور

سعفان لـ «إكرامى»: «وراك جيش يدافع عنك.. وعواد مظلوم»

باسم مرسى يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى

وفاة الكاتب لويس جريس عن عمر ناهز 90 عاما

هيفاء أبو غزالة : الإقبال حتى الآن على العملية الانتخابية متميز

طوابير الناخبين أمام لجان باب الشعرية ..وأعلام مصر تزين المنطقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلام مصر ترفرف أمام اللجان الانتخابية في أسوان «صور»

الآلاف يدلون بأصواتهم فى لجان العاصمة الإدارية.. صور

مسيرة بالطفطف أمام لجان انتخابات الإسماعيلية «صور»

كبار العائلات يتقدمون وفود المواطنين للانتخابات الرئاسية بأسوان..فيديو وصور

محافظ الجيزة في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.. صور

فيديو

الزغاريد تتعالى أمام لجان الإسماعيلية.. فيديو
مدير أمن الجيزة لـ«صدى البلد»: اللجان الانتخابية مؤمنة بالكامل.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور وفيديو
محافظ الاقصر يتفقد اللجان الإنتخابية. .فيديو
محافظ بني سويف يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟