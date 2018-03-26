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محافظات

رئيس جامعة المنيا يوجه بتسهيل تصويت الموظفين في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:26 م
رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
ايمن يونس
وجه الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا عمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة الى تسهيل مشاركة كل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى الإدلاء بأصواتهم على مدار ال 3 أيام المقررة بالانتخابات بما لا يخل بسير العمل والعملية التعليمية داخل الجامعة وذلك لتمكينهم للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى والاستحقاق الدستورى.

جاء ذلك حرصًا من جامعة المنيا على المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن، وترسيخ التعددية السياسية، وإرساء قواعد الديمقراطية، التى تتطلب مشاركة شعبية حاشدة فى الانتخابات الرئاسية فى ظل التحديات التى تواجه البلاد، وإرساء دعائم الاستقرار وتحقيق التنمية بالوطن.

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