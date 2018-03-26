وفد إفريقي يتابع سير العملية الانتخابية بلجان حدائق القبة

تفقد منذ قليل وفدا أفريقيا من أوغندا والكونغو وزيمبابوى لجان دائرة حدائق القبة الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2018، حيث اشادوا بنسبة الإقبال من الناخبين للتصويت في الانتخابات.



يذكر أن جموع المواطنين احتشدوا أمام اللجان الانتخابية، التى فتحت اللجان الانتخابية أبوابها فى تمام التاسعة صباح اليوم، الاثنين، على مستوى محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.



ويبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.