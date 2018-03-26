بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة

أدلى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان،بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 ،بمقر اللجنة الانتخابية المسجل صوته بها بالعجوزة.



وأثنى نجم، على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدا ضرورة مشاركة جموع الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى،لافتا إلى أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بارادته الحره فى اختيار رئيسه.



ودعا نجم كافة الطلاب للمشاركة فى الانتخابات، للتصويت، لأنه حق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض.

