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أخبار البلد

بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:28 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
مى شاهين و مجدى محمد
أدلى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان،بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 ،بمقر اللجنة الانتخابية المسجل صوته بها بالعجوزة.

وأثنى نجم، على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدا ضرورة مشاركة جموع الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى،لافتا إلى أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بارادته الحره فى اختيار رئيسه.

ودعا نجم كافة الطلاب للمشاركة فى الانتخابات، للتصويت، لأنه حق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض.
بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة
بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة
بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة
بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة
بالصور..رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعجوزة

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