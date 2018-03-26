وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور

شارك د.خالد العناني وزير الأثار اليوم الاثنين في التصويت بالانتخابات الرئاسية مصر 2018 التي تستمر 3 أيام، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الآخر موسى مصطفى موسى.



وأدلى العناني بصوته في لجنته بالمدرسة الرسمية للمعادي في شارع 5 بالمعادي، حيث توجه من مطار القاهرة فور وصوله إلى اللجنة الانتخابية.



كان العناني قد توجه لأمريكا لافتتاح معرض أثار توت عنخ أمون المؤقت هناك، وعاد إلى مصر اليوم الاثنين، حيث وصلت طائرته الساعة 11 صباحا، واختار أن يدلي بصوته أولا ثم توجه بعدها لمكتبه بالوزارة.



وأكد العناني أنه حرص على ذلك أولا لأنه عرس ديمقراطي للمصريين جميعا، ولابد أن نشارك فيها جميعا من أجل مصلحة مصر واستقرارها.