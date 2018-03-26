ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:30 م
صدى البلد
علاء المنياوي
شارك د.خالد العناني وزير الأثار اليوم الاثنين في التصويت بالانتخابات الرئاسية مصر 2018 التي تستمر 3 أيام، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الآخر موسى مصطفى موسى.

وأدلى العناني بصوته في لجنته بالمدرسة الرسمية للمعادي في شارع 5 بالمعادي، حيث توجه من مطار القاهرة فور وصوله إلى اللجنة الانتخابية.

كان العناني قد توجه لأمريكا لافتتاح معرض أثار توت عنخ أمون المؤقت هناك، وعاد إلى مصر اليوم الاثنين، حيث وصلت طائرته الساعة 11 صباحا، واختار أن يدلي بصوته أولا ثم توجه بعدها لمكتبه بالوزارة.

وأكد العناني أنه حرص على ذلك أولا لأنه عرس ديمقراطي للمصريين جميعا، ولابد أن نشارك فيها جميعا من أجل مصلحة مصر واستقرارها.
وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور
وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور
وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور
وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور
وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور
وزير الأثار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمعادي.. صور

ترشيحاتنا

وفاة الكاتب لويس جريس عن عمر ناهز 90 عاما

شاهد.. السيسى يتابع سير العملية الانتخابية من داخل غرفة عمليات حملته

مباراة الفجيرة على قناتي الأهلي وأبو ظبي

القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة يتفقد اللجان الانتخابية وسط هتافات «تسقط أمريكا» ..فيديو

شاهد.. لقطات إنسانية من أمام اللجان الانتخابية.. الجيش والشرطة فى خدمة الشعب

شاهد.. فيفي عبده فى طريقها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية

أحمد موسى يعرض أطول طابور في الانتخابات الرئاسية.. ويعلق: «أكبر من مساحة قطر».. فيديو

شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. حكيم يدلي بصوته على أنغام «أبو الرجولة» وسط رقص الناخبين

المرشح موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. فيديو

أحمد السقا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلام مصر ترفرف أمام اللجان الانتخابية في أسوان «صور»

الآلاف يدلون بأصواتهم فى لجان العاصمة الإدارية.. صور

مسيرة بالطفطف أمام لجان انتخابات الإسماعيلية «صور»

كبار العائلات يتقدمون وفود المواطنين للانتخابات الرئاسية بأسوان..فيديو وصور

محافظ الجيزة في طابور الناخبين للإدلاء بصوته.. صور

فيديو

رئيس «الوطنية للانتخابات» يدعو المصريين للتوجه لصناديق الاقتراع.. فيديو
الزغاريد تتعالى أمام لجان الإسماعيلية.. فيديو
مدير أمن الجيزة لـ«صدى البلد»: اللجان الانتخابية مؤمنة بالكامل.. فيديو وصور
محافظ بورسعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور وفيديو
محافظ الاقصر يتفقد اللجان الإنتخابية. .فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟