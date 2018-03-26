الجندي: أكبر نسبة تصويت بالانتحابات الرئاسية فى أول أيامها بالفرافرة

كشف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن أكبر نسبة إقبال من الناخبين على التصويت بالانتخابات الرئاسية، منذ بدء التصويت حتى الآن بواحة الفرافرة، مشيرا إلى أن الأمر يعد مفاجأة لما به أهل هذه المناطق من وعى شديد بأهمية التصويت بالانتخابات البرلمانية.



وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال تواجده بغرفة عمليات الوزارة بمبنى الأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن هناك إقبال متوسط من المواطنين بشكل عام على اللجان بمختلف المحافظات، وهناك جمعيات أهلية ترسل متطوعين لمساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم وتسهيل عملية التصويت بشكل يقلل من الزحام.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك كثافة أمنية كبيرة أمام اللجان ويتم عمل تمشيط بمحيط كل لجنة لتأمينها، ومن المتوقع أن يزيد عدد الناخبين خلال الساعات القليلة القادمة.

