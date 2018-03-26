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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام:التصويت فى الانتخابات واجب وطنى لاستكمال مسيرة البناء.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:26 م
خالد بدوى وزير قطاع
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى
أدلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته فى مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادى.

وأكد الوزير على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تعتبر حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل مصرى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما أشار بدوى إلى أن التصويت فى الانتخابات يمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، داعيا المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار، إلى جانب عزيمة وإصرار الشعب على الحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة كافة التحديات لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة.

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