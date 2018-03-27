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ثقافة

صالون بهجة الروح " بطلعت حرب الثقافى" الخميس المقبل

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:52 ص
مركز طلعت حرب الثقاف
مركز طلعت حرب الثقاف
يقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة التابع لصندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الخميس المقبل ،الصالون الثقافى والفنى" بهجة الروح" يقدم خلاله الشاعر والصحفى الكبير محمد أحمد بهجت مجموعة من أجمل الأشعار عن الأم وذلك بمناسبة أعياد الربيع والأم ،

كما يتخلل البرنامج تقديم فواصل غنائية لكورال المركز بقيادة الفنانة دعاء عطية، منها " الورد جميل ، ست الحبايب، ماما يا حلوة، ياماما يا امى يا أماتى، مهما خدتنى المدن، مصر هية أمى" .

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