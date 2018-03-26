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موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:35 م
صدى البلد
فاطمة رضا
طالب المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، الشعب المصري بالنزول والمشاركة في عملية التصويت لرسم مستقبل مصر، موجها حديثه للمصريين قائلا: "دى بلدكم مهما تكن النتيجة"، مضيفا أن لديه مؤيدين في كافة محافظات الجمهورية.

وأعرب "موسى"، خلال لقاء خاص لفضائية "dmc"، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار بمنطقة عابدين، اليوم الاثنين، عن أمله في مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات لتحقيق نتائج أفضل.

ووصف المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، المنافسة في الانتخابات الرئاسية بأنها شريفة.

وأشار" موسى" إلى أن أول قرار في حالة فوزه بمنصب الرئاسة، هو تنفيذ كافة الوعود التي وعد بها المصريين قائلا: "أنا عملت اللي عليا والباقي على ربنا".

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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