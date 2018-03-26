دق طبول ومزامير أمام لجان الوراق.. صور

شهد محيط مدارس الوراق منذ قليل توافدا لمجموعات تحمل الطبول والمزامير أمام لجان الناخبين لعزف سيمفونيات وطنية بحب مصر بمشاركة الأهالى، فضلا عن مسيرات غنائية للنساء والأطفال حاملين أعلام مصر ولافتات حث للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة والجيش، وتواجد مندوبى المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



يذكر أن جموع المواطنين احتشدوا أمام اللجان الانتخابية، التى فتحت اللجان الانتخابية أبوابها فى تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، على مستوى محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.



وتبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.