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الشريف: الهيئة نجحت في تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:31 م
صدى البلد
نـدى هـشـام
قال المستشار محمود شريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات استعدت خلال الفترة الماضية بشكل كامل لانطلاق عملية التصويت بانتخابات الرئاسة لعام 2018.

وأضاف" شريف" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للوطنية للإنتخابات، "بدأنا المرحلة النهائية من العملية الانتخابية وهى مرحلة التصويت بالداخل فلدينا 13706 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية يشرف عليها أكثر من 13 ألف قاض إلى جانب معاونيهم ، ويحق التصويت لـ 59 مليون ناخب، منهم 29 مليون و 730 ألفا و175 ناخبا من الذكور، 29 مليون و369 ألف ناخب من الأناث .

وشدد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهيئة الوطنية واللجان التي تعمل في تحديث نجحت فى تحديث قاعدة البيانات.


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