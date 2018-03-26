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الشريف: تأخر فتح 12 لجنة عن الموعد المحدد لمدة لم تتجاوز 30 دقيقة.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:33 م
المستشار محمود الشريف
المستشار محمود الشريف
مي فهمي
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في سبيل الإشراف والمتابعة للعملية الانتخابية، فإن هناك غرفة عمليات تابعة للهيئة، بدأت عملها كانت تتابع أمس وأول أمس،حتى اطمأنت أن كل اللجان والقضاة وصلوا إلى أماكن الإشراف.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن الهيئة تابعت منذ الصباح الباكر اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد إلا القليل منها، والذي وصل التأخير فيه الى حوالي 12 لجنة، وكان التأخير فيها يتراوح من ثلث ساعة إلى 30 دقيقة، لأسباب عديدة ما بين صعوبة وصول القضاة او ضل الوصول إلى اللجنة، وأن هناك قاضيا في إحدى لجان الإسكندرية حدث لديه حالة وفاة عائلية فاضطررنا إلى تغييره.

وأضاف "نستطيع القول إنه منذ التاسعة ونصف صباحا كانت اللجان بنسبة 100% فتحت أبوابها واستقبلت الناخبين للإدلاء باصواتهم.

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