مهرجان دي كاف النسخة السابعة ينهي فعالياته بعرض رقص سويسري

يختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات نسخته السابعة بعرض الرقص المعاصر من سويسرا بعنوان "طرب" يعرض يومي الأربعاء والخميس 28 و29 من مارس بمسرح الفلكي بحرم الجامعة الأمريكية الساعة الثامنة مساءً.



يقدم العرض الأخير في مهرجان دي كاف "طرب" 10 راقصين من سويسرا منهما إثنان مصممي الرقص "نيكولاس كانتيلون" و"لورانس يادي" بالإضافة إلى ثماني راقصين وراقصات. "طرب" عرض رقص آخاذ يتجول فيه الراقصين ويتحركون فى فلك حر ومتغير تتناسب فيه أجسامهم وتتزامن مع الموسيقى الشرقية في محاولة للإجابة عن ماهية الرقص المعاصر.



في عام 2003 أسس كل من لورانس يادي ونيكولاس كانتيلون compagnie 7273 والتي نجحا من خلالها في تطوير آليات جديدة للرقص. ويتميز الفريق كونه يقدم أعمال فنية اعتمادًا على الموسيقى العربية عن طريق المقام الذي يساعد الراقصين على تحريك أجسادهم بشكل متناغم ومنسجم.



شهدت نسخة دي-كاف السابعة والتي بدأت في 8 من الشهر الجاري 50 عرضًا من بين مسرح وسينما ورقص معاصر وعروض موسيقية وورش عمل وندوات من 23 دولة حول العالم. كما تخلل المهرجان "الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة" فى دورته الرابعة من 22 إلى 26 مارس وتضمن مشاركات من الدول العربية وتم فيه دعوة متخصصين ومخرجين ومديرين مهرجانات عالمية لمشاهدة العروض. قرر مهرجان دي-كاف أن يهدي نسخة هذا العام للمرأة وهو ما ظهر في استضافته للنجمة الكبيرة سميرة سعيد في الحفل الافتتاحي بحديقة الأزهر وفي عروض أخرى ترك فيها العنصر النسائي بصمته وعلى مدار 20 يوم ازدحمت مسارح وسط البلد بالجمهور الذي تجاوز الآلاف لحضور عروض مهرجان دي-كاف المختلفة والتي عملت إدارة المهرجان على جمعها وتنظيمها طوال العام الماضي.