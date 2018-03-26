شاهد.. مدير أمن المنيا يتابع العملية الانتخابية فى سمالوط

وصل منذ قليل اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إلى لجنة الثانوية بمركز سمالوط بالمنيا للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث اطمئن"منصف" علي سير العمل، وشدد علي قوات التأمين بحسن التعامل مع الناخبين.



حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة المنيا، أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الاثنين؛ وسط إجراءات أمنية مشددة، لاستقبال 3 ملايين و227 ألفا و180 مواطنا، ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 ملايين و227 ألفا و180 مواطنا مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهرا و2 زراعة داخل المحافظة.