حزب الصرح: المشاركة والنزول إلى صناديق الانتخابات من أسس الديمقراطية

قال المستشار إيهاب وهبي المتحدث الرسمي لحزب الصرح المصري الحر والأمين العام لتحالف شباب الاستقرار والتنمية إن المشاركة والنزول إلي صناديق الانتخابات هي من أسس الديمقراطية التي تأبي المقاطعة وتأبي السلبية، مشيرا إلى أن مشاركة الشعب مانح السلطة وإبداء رأيه واختياره هو ركن ركين من أركان أي مجتمع يتحول من الشمولية والديكتاتورية إلي الديمقراطية.



وأضاف وهبى فى ببان صحفى له: "العجيب أن من يطالب بالديمقراطية ويتغني بها هو نفسه الذي يطالب الشعب بالمقاطعة ويعطيه أسبابا للتكاسل والسلبية ويهبط عزيمته، موضحا أنه منذ قيام ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وحتي الآن تفقد مصر خيرة رجالها من الشعب والشرطة والجيش ليس حبًا في أشخاص أو كرهًا في أنظمة وإنمًا حبًا في مصر الباقية وترابها.



وتابع رئيس حزب الصرح المصرى، قائلا: "أتعجب أيضًا من البعد عن العقلانية والهدف فكيف سيتم التغيير وهناك من يأبي المشاركة والتواجد وإبداء رأيه فالعقل يقول أن تنزل وتقول رأيك بكل حرية وتثبت أنك بالفعل كشعب مانح للسلطة وأنك قادر علي أن توقف ما ليس في صالحك وما تراه غير لائق".



وأكد أن الطريق إلي الديمقراطية يحتاج كل صوت وكل عقل وكل فكر يعي مصلحته ومصلحة بلده ولا يترك نفسه تحت سيطرة ماضي ذهب وأشخاص تتلاعب بمشاعره ولا تريد له النهوض وتغيير حاله ولا يحتاج أيضًا للمتقاعس السلبي.