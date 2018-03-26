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رياضة

بن سليمان: نثق في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى منير بن سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة سعادته بإقامة بطولة إفريقيا للطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، والتي تنطلق مبارياتها بداية من غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى٦ أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون البطولة قوية للغاية.

جاء ذلك خلال مراسم إجراء القرعة التي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة بحضور محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومسئولي الاتحاد الإفريقي للطائرة وممثلي وفود الفرق المشاركة.

وأوضح بن سليمان أنه يثق بشدة في قدرات النادي الأهلي على تنظيم بطولة قوية بمواصفات عالمية، خاصة أنه سبق له القيام بزيارة النادي في جولة تفتيش لمعاينة استعدادات النادي لتنظيم البطولة، وتأكد من جاهزية الصالات والفنادق ووسائل التنقل للبطولة.

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