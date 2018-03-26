النائب محمد إسماعيل بعد الإدلاء بصوته: "تحيا مصر دائما".. فيديو وصور

أدلي النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بصوته في مدرسة صفية زغلول بدائرة بولاق الدكرور وسط ترحيب من المواطنين.



وقال "إسماعيل" بعد إدلائه بصوته في الانتخابات "تحيا مصر دائمًا وأبدًا"، وتابع: "احنا جينا انهاردة نقف جنب مصر وندعمها وقت الحاجة".



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.