ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

النائب محمد إسماعيل بعد الإدلاء بصوته: "تحيا مصر دائما".. فيديو وصور

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:30 م
صدى البلد
شيماء مجدي - ياسمين سامي
أدلي النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بصوته في مدرسة صفية زغلول بدائرة بولاق الدكرور وسط ترحيب من المواطنين.

وقال "إسماعيل" بعد إدلائه بصوته في الانتخابات "تحيا مصر دائمًا وأبدًا"، وتابع: "احنا جينا انهاردة نقف جنب مصر وندعمها وقت الحاجة".

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
النائب محمد إسماعيل بعد الإدلاء بصوته: "تحيا مصر دائما".. فيديو وصور
النائب محمد إسماعيل بعد الإدلاء بصوته: "تحيا مصر دائما".. فيديو وصور

ترشيحاتنا

وفاء عامر تحث الناخبين على تشجيع عائلاتهم للمشاركة في الانتخابات.. صور

وسائل إعلام دولية: مصر تتحدى الإرهاب بإجراء الانتخابات الرئاسية

النجوم يتوافدون في الساعات الأولى للمشاركة في العملية الانتخابية.. محمد هنيدي وسميرة أحمد ونبيلة عبيد ولبلبة وهالة سرحان الأبرز

وزير الأوقاف يستقبل الطفلين المعجزة من حفظة القرآن المكفوفين «صور»

شاهد.. ليلى علوي تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

شاهد.."قالوا إيه" تشعل الروح الوطنية للناخبين أمام اللجان الانتخابية

عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة بدر بالدقي

شاهد .. فيفى عبده تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

محمد صلاح يبحث عن الهدف 34 أمام اليونان لتخطى العميد بالقائمة الدولية

صلاح عبد الله للمصريين: «متسألوش في ولاد اللذينة.. فرحتكم نار بتاكل قلبهم».. فيديو

الوطنية للانتخابات: فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في اليوم الثالث

شاهد.. شيكابالا لـ"النني": "أنا بابا يالا"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن الجيزة يلتقط صورا مع شباب الناخبين بالطالبية والعمرانية

تزامنا مع الانتخابات.. الباعة "يقلبون رزقهم" أمام اللجان..ارتفاع سعر الأعلام للضعف.. والتجار: سوقنا وعايزين نكسب.. صور

أبناء قرية "الشيخ الشاذلى" بالبحر الأحمر يشاركون فى الانتخابات.. والنساء يتقدمن التصويت

شاهد.. وزير الداخلية يتابع خطة تأمين انتخابات الرئاسة بالمحافظات من غرفة العمليات

وفاء عامر تحث الناخبين على تشجيع عائلاتهم للمشاركة في الانتخابات.. صور

فيديو

مواطن عراقي أمام لجنة انتخابية: الرئيس السيسي حمى مصر من الخراب والدمار.. فيديو وصور
موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو
صلاح عبد الله للمصريين: «متسألوش في ولاد اللذينة.. فرحتكم نار بتاكل قلبهم».. فيديو
الشريف: الهيئة نجحت في تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.. فيديو
احتفالات أمام اللجان الانتخابية وهتافات "تحيا مصر" تشعل حماس المواطنين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟