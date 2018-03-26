رئيس "قومي المرأة" تتابع سير العملية الانتخابية.. صور

أجرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، زيارات ميدانية لبعض اللجان الانتخابية، لتفقد سير العملية الانتخابية، ومتابعة مشاركة المرأة في الانتخابات، والتعرف عن قرب على أي عقبات تواجههن خلال إدلائهن بأصواتهن ومحاولة حلها، وذلك منذ الساعات الأولى لبدء العملية التصويتية فى انتخابات الرئاسة.



وقالت "مرسي" إن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال فريق متابعة الانتخابات المنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن غرفة العمليات قد تلقت منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ، 51 استفسارا متعلقا بالأماكن الانتخابية واللجان الفرعية وسبل الوصول الى اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، فضلا عن تلقى 17 شكوى متعلقة باختلاف أماكن الانتخاب عن مكان الإقامة وعنوان البطاقة الشخصية.



وأكدت أنه تمت احالة الشكاوى الى الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لحلها، موضحة أنه لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية لدور غرفة عمليات المجلس فى حل جميع شكاوى نساء مصر ممن تواجههن عقبات خلال عملية التصويت، تم ربط غرفة عمليات المجلس بغرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلكترونيا، حيث يتم ارسال جميع الشكاوى التى ترد إلى غرفة عمليات المجلس الى الموقع الإلكتروني لغرفة عمليات المركز، واستقبال الردود والحلول إلكترونيا.



وفيما يتعلق بمشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات حتى الآن، أكدت رئيسة المجلس أن مشاركة المرأة المصرية كانت متوقعه، وأثبتت أنها على قدر الثقة، وكررت مناشدتها للمرأة المصرية بجميع محافظات الجمهورية باستكمال دورها فى مساندة الوطن بالنزول والمشاركة في هذا العرس الانتخابى واظهار وجه مصر المشرف أمام العالم.



جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس تتلقى كافة شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115 او عبر ارسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191، وسوف يتم التعامل مع شكاوى الناخبات ورفعها إلى غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وإلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

