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أخبار البلد

غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عددًا من الشكاوى في اللجان الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:38 م
غرفة عمليات المجلس
غرفة عمليات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
رصدت غرفة عمليات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الشكاوى الخاصة باللجان الانتخابية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأشارت إلى تضرر بعض المغتربين من عدم تسجيل أسمائهم في كشوف الوافدين قبل الانتخابات.

واوضح تقرير غرفة العمليات تأخر فتح بعض اللجان بالمحافظات بسبب تأخر القضاة، ثلاث لجان بسوهاج وتأخر فتح مدارس، إضافة الى 3 مدارس فى كوم أمبو بأسوان وواحدة بالقوصية بأسيوط ولجنة بمغاغة ولجنة بسمالوط.

وتابعت: "تأخر فتح لجنتين بمركز مطوبس ولجنة ببلطيم بقرية الشهابية ومدرسة الجزيرة الخضراء ومدرسة السكرية بمحافظة كفر الشيخ. وتأخر فتح 25 لجنة فى المنوفية ، وتأخر فتح لجنة مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات بـ 15 مايو على الرغم من حضور المستشارين دون إبداء اسباب".

وفى مدرسة "قصر الدوبارة" تم منع دخول الصحفيين والإعلام والشرطة بحجة الزحام، كما تم استبدال رئيس لجنة انتخابية بالدقهلية بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

كما توقف التصويت فى لجنة بقرية "حماضة" فى بنى مزار55 دقيقة بسبب عدم إستكمال نماذج التصويت المخصصة باللجنة حيث المتوفر 24 دفترا بينما العدد اللازم 31 دفترا، فضلا عن رفع لافتات مؤيدة للمرشح عبدالفتاح السيسى فى لجنة بامبابة ضد الصمت الإنتخابى.

وارتدى مجموعة من الشباب أمام مدرسة المبتديان بحى السيدة زينب، تيشرتات تحمل صورة المرشح عبد الفتاح السيسي.
غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عددًا من الشكاوى في اللجان الانتخابية
غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عددًا من الشكاوى في اللجان الانتخابية
غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عددًا من الشكاوى في اللجان الانتخابية

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