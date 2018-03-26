عزت العلايلي: مشهد الانتخابات «مفرح للغاية».. فيديو

قال الفنان عزت العلايلي، إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مشهد الانتخابات مفرح للغاية بسبب مشاركة كافة فئات وطبقات الشعب المصري في الانتخابات، والابتسامة والسعادة لا تفارقهم.



وأضاف " العلايلي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تغطية شبكة قنوات "صدى البلد" للإنتخابات الرئاسية، أن الفنان عليه أن يعكس الواقع الحالي من إنجازات وتحديات و آراء الشارع المصري في صورة فنية درامية لكي تصل إلى الجمهور بصدق لا زيف فيها.



وتابع:" رأيت الابتسامة في وجوه الناخبين ، وأدليت بصوتي من أجل الأمن والأمان والمستقبل ورفعة شأن مصر وإعادتها إلى مكانتها الحقيقية إقليما ودوليا ونحن في حاجة إلى إظهار مواردنا في مختلف الجهات".



وأردف قائلا: "المواطن يدلي بصوته في الإنتخابات من أجل الاطمئنان على مستقبل مصر وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي".