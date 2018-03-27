وصفة بسيطة تكسبك الكثير من الجمال.. جربيها
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:08 ص
صورة أرشفية
يتجاهل الكثير من الفتيات إزالة المكياج مما يعرض البشرة للكثير من الأضرار الجمالية للبشرة فإزالة المكياج تعتبر من أهم العادات الجمالية التي يجب أن تلتزم بها الفتيات والسيدات .
لذا قدم خبير التجميل "حسام المراغي" وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة وهى عبارة عن الأتى :
المكونات :
ملعقة من زيت الزيتون
ملعقة من زيت الخروع
ملعقة من زيت جوز الهند
طريقة الأستعمال :
امزجي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الخروع و2 ملعقة من زيت جوز الهند، واغمسي كرة قطنية في الوصفة ثم امسحي المكياج بداية من منطقة العين ثم الوجه.