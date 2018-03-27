وصفة بسيطة تكسبك الكثير من الجمال.. جربيها

يتجاهل الكثير من الفتيات إزالة المكياج مما يعرض البشرة للكثير من الأضرار الجمالية للبشرة فإزالة المكياج تعتبر من أهم العادات الجمالية التي يجب أن تلتزم بها الفتيات والسيدات .



لذا قدم خبير التجميل "حسام المراغي" وصفة طبيعية للحفاظ على البشرة وهى عبارة عن الأتى :



المكونات :

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت الخروع

ملعقة من زيت جوز الهند



طريقة الأستعمال :



امزجي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الخروع و2 ملعقة من زيت جوز الهند، واغمسي كرة قطنية في الوصفة ثم امسحي المكياج بداية من منطقة العين ثم الوجه.





